Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DAMLA ECZANESİ
KÖSEOGLU MAH. NAKIP ZADE CAMİİ CAD.GÜLER APT NO:4/A
03542125205
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YUNUS ECZANESİ
Ahishavi Mah. İstiklal Cad. No:22/F
03543142000
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AYDINCIK ECZANESİ
YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
03544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DEDEOĞLU ECZANESİ
BELEDİYE CAD.NO:17
03546451359
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SOYLU ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARAY ECZANESİ
BAHÇELİEVLER MAH. KILIÇ SOKAK NO:1/A
03544681159
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARAYKENT ECZANESİ
FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
HANDE ECZANESİ
Osman Gazi Mah Hastane Cad No:19
05053239807
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ENİSE NUR ECZANESİ
Sorgun devlet hastanesi karşısı Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28A/11
03545020203
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YASA ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B
3545642267
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
KAYA ECZANESİ
Haşim Kılıç Mah. Nafız Faruk Eebaş Cad.No:30
03545166669
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