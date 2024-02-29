Sorgun İlçe Müftüsü İsa Yaykın, müftülüğe bağlı Kur’an kurslarına yönelik yapmış olduğu ziyaretleri aralıksız sürdürüyor.

Kur’an kursu ziyaretler kapsamında Müftü İsa Yaykın, Sultan Ali Ünal 4-6 Yaş Kur’an Kursunu ziyaret etti.

Ziyareti esnasında Müftü Yaykın’a, Sultan Ali Ünal Kur’an Kursu kurucusu iş insanı Faik Ünal ve Kurs Yöneticisi Macide Doğandemir eşlik etti. Ziyarette Kurs Yöneticisi Macide Doğandemir Yaykın’a kursun eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaykın, “Kursun yapımında büyük emeği olan Faik Ünal’a ve kursun ihyasında ciddi emek sarf eden başta Kur’an kursu yöneticisi olmak üzere Kur’an kursu öğreticilerine, yardımcı çalışanlarımıza ve velilerimize teşekkür ederim. Geleceğin inşası, göz aydınlığı yavrularımızın eğitiminden ve onlara gösterilen ilgi ve önemden geçmektedir” dedi.