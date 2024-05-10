Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, eğitim yatırımları kapmasında inşa etmeyi sürdürülen projeler her geçen gün yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Çabalarının daha nezih ve modern ortamlarda çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlayabilmek ve daha iyi bir nesil yetiştirebilmek olduğunu belirtin Vali Özkan, “Sorgun’da yapımı devam eden Sorgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 200 Öğrencili Pansiyon binası inşaatı hızla devam ediyor” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Sorgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 200 Öğrencili Pansiyon binası Yiğitler Şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.