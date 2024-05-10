Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Yozgat'ta, huzur ve güven ortamını sürdürmek adına, emniyet güçleri tarafından park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güven uygulamaları daha sıklaştırılacaktır” dedi.

Vali Özkan, Yozgat’taki park, bahçe ve mesire alanları, vatandaşların aileleriyle birlikte huzur ve güven içinde vakit geçirdikleri değerli mekanlar olduğunu söyledi.

Özkan yaptığı açıklamada, “Amacımız, Yozgat'ımızı daha yaşanabilir, huzurlu ve güvenli bir yer haline getirmektir. Güvenlik güçleri arkadaşlarımıza yardımcı olunması, kentimizde huzur ve güvenin tesisi için bizlere katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.