Marmara bölgesinde poyraz esintileriyle birlikte soğuk hava etkili olacak. MGM, 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaparken, yarın ülke genelinde yağış bekleniyor. Ülkeye Arabistan ve Afrika'dan çöl tozu taşınımı gerçekleşiyor. Uzmanlar, bugün özellikle toz taşınımının yoğun olacağını belirtiyorlar. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da günlük hava tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacak toz taşınımının, pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, diğer bölgelerde ise hafif veya zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor. Bu durumda hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş, yağış esnasında çamur yağışı ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca ülke genelinde toz taşınımı beklendiği belirtiliyor.

Büyük bir değişiklik beklenmiyor, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında sıcaklıkların seyretmesi bekleniyor. Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-70 km/saat) bekleniyor.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli rüzgarların (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durumda olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Toz Taşınımı Uyarısı: Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bekleniyor. Güneybatısında güney yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-70 km/saat) esecek. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA TAHMİNLERİ

Yozgat: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanaklar ile gök gürültülü sağanak yağışlı.

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve yerel sağanaklar ile gök gürültülü sağanak yağışlı.

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanaklar ile gök gürültülü sağanak yağışlı.