Memur maaşları ve emekli aylıklarına yönelik zam haberiyle ilgili güncel bilgiler kamuoyunu meşgul ediyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması, Temmuz zammının büyüklüğünü belirlemede önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Memur ve emekli kesimi için beklenen Temmuz zammıyla ilgili yeni tahminler kamuoyuna duyuruldu. Bu tahminler, merak edilen en düşük emekli maaşı için de önem taşıyor. İşte güncel durumla ilgili detaylar:

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması, Temmuz zammı için belirleyici bir faktör oldu. Bu rakamların ışığında memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı 4 aylık enflasyon farkı netleşti.

Temmuz döneminde memur maaşları, memur emekli maaşları ve en düşük emekli maaşı olmak üzere üç farklı düzenleme yapılacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı ikinci enflasyon raporu, yıl sonu enflasyon beklentisini revize ederek yüzde 38'e çıkardı.

Memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam miktarı, son enflasyon tahminlerine bağlı olarak şekillenecek. Ayrıca, en düşük emekli maaşı için de belirli bir beklenti söz konusu.

Ekonomi uzmanları, enflasyonun yıl sonunda yüzde 40'a yaklaşabileceğini öngörüyorlar. Ancak, Haziran ayından itibaren hızlı bir düşüş bekleniyor.

Memur ve emeklilere yapılacak zam konusunda ise şu tahminler yapılıyor: İlk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak açıklandı. Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 3’erlik bir enflasyon gelirse, Temmuz ayında yüzde 25’lik enflasyon farkı oluşacak. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25'lik zam farkını alacaklar, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 20 civarında bir artış alacaklar.

Bu zam döneminde SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam ile memur emeklisinin alacağı zam farkının eşitleneceği öngörülüyor. Ancak, bazı uzmanlar memur maaşı zam oranının SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranına eşitlenmeyeceğini düşünüyorlar.

En düşük emekli maaşına ilişkin tahminler de şu şekilde: Şu anda en düşük emekli maaşı yaklaşık olarak 10 bin TL civarında. Temmuzda yapılacak artışla beraber en düşük emekli maaşının 15 bin TL civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Bu durumda, en düşük emekli maaşına 5 bin TL'lik bir artış bekleniyor. Eğer kök maaş da en düşük emekli maaşına sabitlenirse, önemli bir reform gerçekleşmiş olacak.