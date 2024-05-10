Dolar ve Euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 10 Mayıs 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.3024 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.2986 liradan, satış fiyatı ise 32.3063 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.13'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.8471 TL'den yapan euro şu anda 34.8341 TL alış ve 34.8601 TL satış fiyatına sahip.