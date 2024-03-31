Seçimlerde gündem olan not! Seçimlerde gündem olan not!

Yozgat Bozok Üniversitesi internet sitesinden üniversitenin eski rektörlerinden Prof. Dr. Salih Karacabey'in annesinin vefat ettiği duyuruldu.

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Yapılan duyuruda merhumenin cenazesinin yarın Çayıralan ilçesi Konuklar kasabasında öğlen namazına müteakip defnedileceği bildirildi.

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Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, “Üniversitemiz eski Rektörlerinden Prof. Dr. Salih Karacabey hocamızın annesinin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli hocamıza ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi