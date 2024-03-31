31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimler dolayısıyla oy kullanan vatandaşlar havanın da güzel olmasını fırsat bilerek Yozgat sokaklarını doldurdu.

Hafta sonu havanın ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, oylarını kullandıktan sonra Yozgat Cumhuriyet Meydanına akın ederek güzel havanın tadını çıkardı.

Havalar Yozgat’ta iyice ısınmaya başladı. Hafta sonu havanın ısınmasını fırsat bilen Yozgatlılar, güzel havanın tadını çıkardılar.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimler kapsamında dışarı çıkan bir vatandaş, “Vatandaşlık görevimizi yaptık. Yozgat için hayırlısı olsun inşallah. Hava da güzel olunca bir cadde turu yaptık. Yozgat’ı gezdik. Havalar birkaç gündür havalar garipti. Bugün inanılmaz güzel bir haber var. Bizler de bu güzel havanın tadını çıkarıyoruz” dedi.