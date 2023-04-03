Beslenme önerilerinde bulunan Müdür Şahin, yanlış beslenme şeklinin Ramazan ayında bazen olumsuzluklara yol açabildiğine dikkati çekti.

Müdür Şahin, “Çay ve kahve ise iftardan en az yarım veya bir saat sonra içilmelidir” dedi.

Orucun su veya hurma ile açılmasını tavsiye eden Müdür Şahin, “İftarda besin çeşitliliği artar. Ancak besin çeşitliği artarken, günlük alınan karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineral miktarları, ideal beslenmeye uygun olmalıdır. Çay ve kahve ise iftardan en az yarım veya bir saat sonra içilmelidir. Çay mümkünse açık ve limonlu olmalıdır. Türk kahvesi de şekersiz tüketilmelidir. Yemeklerden sonra bitki çayları da tercih edilmelidir. İftardan sahura kadar 1.5-2 litre sıvı tüketilmelidir” ifadelerini kullandı.

İftarda metabolizmanın zorlanmaması gerektiğini belirten Şahin, “Gün içinde uzun süre boş kalan mideyi, iftar sofrasında bir anda doldurduğumuzda hazımsızlık, şişkinlik, reflü, midede rahatsızlık, kabızlık, kalp rahatsızlığı, tansiyon yüksekliği ve gaz şikâyetleri ortaya çıkabilir. İftarda besin çeşitliliği artar. Ancak besin çeşitliği artarken, günlük alınan karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineral miktarları, ideal beslenmeye uygun olmalıdır. İftarda büyük ve bol kalorili bir öğün, sahurda ise kahvaltı tarzında daha hafif bir öğün şeklinde olmalıdır” şeklinde konuştu. Haber Merkezi