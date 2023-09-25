Yozgat Mutafoğlu Mahallesi'nde bulunan 643 konut ve ticaret merkezinden oluşan TOKİ projesinden konut alan vatandaşlar, projede bulunmayan okul ile ilgili gazetemize başvurmuş ve biz de İleri Gazetesi olarak 6 Temmuz 2021’de “Okulsuz Mahalle!” başlığıyla konut sahiplerinin yaşadıkları sıkıntıyı kamuoyu gündemine taşımıştık.

2021 yılında başlayan süreç sonuç verdi ve öğrenciler okullarına kavuştu. Sarıhacılı TOKİ konutları içerisine inşa edilen 24 derslikli 100. Yıl Cumhuriyet İlk-Ortaokulu eğitim öğretime açıldı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, okulu ziyaret ederek öğretmen, öğrenci, veli ve eğitim camiasına hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bu eğitim yuvasının ilimize kazandırılmasında, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin, Milletvekillerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Artık Mutafoğlu Mahallesi'nde okulsuzluk sorunu tarih oldu ve çocuklar için daha iyi bir eğitim ortamı sunuldu. (Alpaslan Demir)