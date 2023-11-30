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Yapımı tamamlanarak yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda öğrenciler eğitim görmeye başladı.

32 derslikli Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nu ziyaret eden İl Milli eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, okulda incelemelerde bulundu.

Yeni okulda incelemelerde bulunan İl Müdürü Altınkaynak’a, İlçe Müdürü Musa Öcal eşlik etti. Ziyarette okul hakkında bilgin Altınkaynak, öğrenciler ve öğretmenlerle de bir araya geldi.

Öğretmen odasını ziyaret eden Altınkaynak, okulun hayırlı olması dileğini ileterek yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarede bulunarak, destek ve emeklerinden dolayı tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

Daha sonra sınıfları gezen Altınkaynak, öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti.