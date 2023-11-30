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AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

Ziyarette Boğazlıyan ilçesinde belediye tarafından kazandırılması planlanan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile mevcut sinema salonu için uygun bir yer ve ekipman desteği konusundaki talepler Bakan Mehmet Nuri Ersoy’ iletildi.

Boğazlıyan için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade eden Başkan Coşar, “Yozgat Milletvekilimiz Sayın Süleyman Şahan ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettik. İlçemize kazandırmayı planladığımız Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile mevcut sinema salonumuz için günümüze uygun bir yer ve ekipman desteği konusundaki taleplerimizi Sayın Bakanımıza ilettik. Türkiye yüzyılında da ilçemizi her alanda geleceğe taşıyor, güç birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi'ye, Yozgat Milletvekillerimiz Sayın Abdülkadir Akgül Beyefendi'ye ve Sayın Süleyman Şahan Beyefendi'ye yakın ilgisi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.