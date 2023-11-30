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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Aralık ayında mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretimi için doğal gaz satış tarifesinde herhangi bir değişiklik yapmadığını duyurdu. Doğal gaza zam gelecek mi sorusu yanıt buldu. BOTAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, Aralık ayında geçerli olacak olan mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretimi amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Aralık ayında uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak belirlendi. Sanayi abonelerinin tarifesi ise kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretimi amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanmaktadır.

Kurumun resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, halen konutlarda Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığı" ifadelerine yer verildi.

Böylece, BOTAŞ'ın tarife değişikliği yapmamasıyla birlikte doğal gaz fiyatlarının stabil kaldığı vurgulanmış oldu.