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Toplantıya Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak İş Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci, Devlet Sert, Halil Çukutli, Mehmet Ali Kayabaşı, Hak İş Genel Sekreteri Eda Akbulut, Hak İş Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin ve Hak İş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız ve 81 İlden gelen Hak İş İl Başkanları katıldı.

“HAK İŞ, KARARLI AZİMLİ VE İSTİKRARLI BİR MÜCADELE SÜRDÜRÜYOR”

Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak İş’in bir işçi örgütü olarak çalışanların haklarını koruma konusunda kararlı, azimli ve istikrarlı bir mücadeleyi sürdürdüğünü aynı zamanda bir sivil toplum örgütü olarak da ülkemizin bölgemizin ve küremizin bütün sorunlarına yönelik söyleyecek sözleri ve çözümleri olan bir Konfederasyon olduğunu ifade etti.

Başkan Arslan Cumhurbaşkanının katılımı ile 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Hak İş’in 15’inci Olağan Genel Kurulunda oluşturulan yeni yönetim kurulu ile yoğun çalışmalar gerçekleştirildiğini bunlardan en önemlilerinden bir tanesinin de Hak İş Akademisinin kuruluşu olduğunu ifade etti.

Arslan, “Hak İş akademisi aslında çalışma hayatı için Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın bağlı olduğu iş kolları ve çalışma hayatı dışında sosyal ve ekonomik gelişmeler için araştırma yapacak. Yüzden fazla akademisyenin dahil olduğu önemli bir akademik kurulu gerçekleştirdik” dedi.

Hak İş’in 48’inci Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılının kutlandığını, program çerçevesinde Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Çalışma Hayatı Sempozyumu’nun gerçekleştirildiğini belirten Arslan, Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni hamlelere katkı vermek ve destek olmak adına önemli çalışmalara imza atıldığını ifade etti.

“FİLİSTİN KONUSUNDA TAVRIMIZ, DURUŞUMUZ VE MÜCADELEMİZ AÇIK VE NET”

Hak İş’in kuruluşundan bu yana Filistin konusunda tavrının, duruşunun ve mücadelesinin açık ve net olduğunu ifade eden Arslan, “Özellikle 7 Ekim’den sonra Filistin ve Gazze’ye yönelik İsrail’in başlattığı soykırım ve soykırıma bağlı olarak ortaya çıkan katliamlara karşı Konfederasyonumuz yoğun bir çalışma içerisinde oldu” dedi.

"YARDIM MİKTARIMIZ 10 MİLYONUN ÜZERİNDE"

Hak İş’in Gazze’ye yönelik ilk planda can suyu olması adına bir yardımın planlanarak bölgeye ulaştırıldığını vurgulayan Arslan, Hak İş Yönetim Kurulu’nda alınan karar ile yeni bir yardım kampanyasının başlatıldığını, şu anda 10 Milyon liranın üzerinde bir bütçenin toplandığını bu konuda HAK-İŞ üye sendikalar başta olmak üzere, üyelerini, sendikalarda tüm kademelerinde çalışarak bağış yapan çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Arslan, yardım kampanyasını yürütürken bir yandan da uluslararası sendikal hareketin bilgilendirilerek aynı yardım kampanyasının bütünleşik bir hareketle yapılması konusunda destek istenilerek bir çağrı yapıldığını ifade etti.

“ULUSLARARASI SENDİKAL HAREKETE ÇAĞRI YAPTIK”

Uluslararası sendikal hareketi Ankara veya İstanbul’da Gazze ve Filistin konusunda bir toplantı yapmaya çağırdıklarını ifade eden Arslan, bir bildiri ile yaşanan katliamlara son verilmesi ve ateşkesin uzatılması konusunda çalışmanın planlandığını ancak Uluslararası Sendikal Hareketin İsrailli Histadrut Konfederasyonu’nun toplantıya katılması noktasındaki ısrarının Hak İş tarafından kabul edilmemesi ile toplantının gerçekleştirilmediğini dile getirdi.

Refah sınır kapısı ve Ürdün’de Uluslararası sendikal hareketi bir araya getirerek eylem yapılması noktasında gerçekleştirilen çalışmaların Mısır ve Ürdün hükümetinin onay vermemesi nedeniyle yapılamadığını ifade eden Arslan, dünya sendikal hareketinin toplantılarına bizzat giderek Tunus’ta, Cezayir’de İsviçre’de Cenevre’de en son Bangkok’ta, bu konunun uluslararası sendikal hareketin önüne koyulduğunu dile getirdi.

FİLİSTİNLİ ŞEHİTLER ANISINA HATIRA ORMANI

25 Kasım’da Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Filistinli kadınlarla dayanışmamızı göstermek amacıyla Ankara’da yürüyüş gerçekleştirip ABD Büyükelçiliği önünde katil İsrail ve emperyalist ABD’nin kınandığını belirten Arslan, Hak İş İl Başkanları Toplantısı öncesinde Filistinli Şehitler Anısına Hatıra Ormanı fidan dikimi etkinliğinin gerçekleştirildiğini söyledi.

TROY KART ÇAĞRISI

Genel Başkan Arslan, siyonistlerin kontrolü altında olan ödeme sistemlerinin terk edilip yerli ve milli ödeme sistemimiz olan TROY’a geçiş yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Arslan, “Eğer işverenleriniz tarafından sizlere maaş kartı verilmemişse, bütün kartlarınızı yerli ve milli ödeme sistemimiz olan TROY karta geçirerek siyonizmle mücadele konusunda önemli bir adımı hep birlikte atmamız gerekiyor” dedi.

Hak İş’te çalışanlar adına başvurunun yapıldığını en kısa sürede TROY karta geçilmesi yönünde sürecin tamamlanacağını dile getiren Arslan, siyonistlere en büyük boykotun bu şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

“EMEKLİ İŞÇİLERİ HAK EMEK-DER DERNEĞİMİZE ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Hak İş’in tüm emekçi işçileri temsil etmek üzere bir emekli işçi derneği kuruluşunu gerçekleştirdiği müjdesini veren Arslan, “HAK EMEK-DER derneğimize tüm emekli işçi kardeşlerimizi üye olmaya davet ediyoruz. Bizim ismimizi bir şekilde çalarak Hak İş’in üzerinden kendilerine alan açmak isteyenlere sakın fırsat vermeyelim. Konfederasyonumuzun kendisinin organize ettiği, HAK EMEK-DER derneğimize emekli arkadaşların üye olmalarını sağlamamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde de yine emekliler ile ilgili sendikamızın da kuruluşunu gerçekleştireceğiz” dedi.

“DEPREM BÖLGESİNİN HASSASİYETLERİNİ DİKKATE ALARAK ÇALIŞIYORUZ”

Asrın Felaketi olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde bölgenin bütün hassasiyetlerini dikkate alarak çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Arslan, ilk planda Arama ve Kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini birçok vatandaşımızı enkazdan sağ olarak kurtardığını ifade etti. Arslan, olağanüstü başkanlar kurulunun toplanarak bölgenin ilk ihtiyaçlarının tespitinin yapılarak acil bir bütçenin onaylandığını bölgeye ayni yardımların ulaştırıldığını ifade etti.

"BÖLGEYE 260 MİLYON LİRA YARDIM YAPTIK"

Arslan, toplamda bölgeye 260 Milyon liranın üzerinde bir desteğin Hak İş ve bağlı sendikalar tarafından üyelere ulaştırıldığını vurguladı. Psikososyal destek platformumuz ile bölgede depreme maruz kalanların sosyal olarak desteklenmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini dile getiren Arslan, deprem bölgesine yardım konusunda Hak İş ve bağlı sendikaların elinden gelen bütün çabayı sürdüreceğini ifade etti.

"HAK ARAMA VE KURTARMA UMUT TİMİ EKİP SAYIMIZI ARTTIRIYORUZ"

Asrın Felaketi olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin felaketinin hafifletilmesi için Konfederasyonumuzun yoğun çaba gösterdiğini ifade eden Arslan, HAK Arama ve Kurtarma Umut Timinin geliştirilmesine ve akredite ekiplerin sayısının arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Arslan, “Umut Timimizin bütün Türkiye sathında güçlendirecek yeni bir modeli hayat geçirmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin 7 bölgesinde, hafif arama kurtarma yeteneği olan Türkiye sathında depremler, sel ve yangınlar gibi çeşitli felaketlerde üyelerimize ve milletimize en hızlı şekilde hizmet etmek için bir sivil toplum refleksiyle arama kurtarma timimizi ülke düzeyine yaymaya karar verdik” dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ile önemli bir işbirliği gerçekleştirilmesi yönünde prensip kararına varıldığını ifade eden Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından düzenlenen işçi ceza paraları fonuna arama ve kurtarma konusunda yeni bir projenin teslim edildiğinin müjdesini verdi.

“ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNUN YAPISINA İTİRAZIMIZ VAR”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde toplantıya çağrılacağını ifade eden Arslan, “Her yıl aralık ayı boyunca asgari ücretle ilgili yoğun bir gündem kamuoyunu meşgul ediyor ve kamuoyunda bu konu tartışılıyor. Her seferinde kamuoyundaki tartışmaların ötesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği rakamlar ciddi şekilde bir memnuniyetsizliğe sebebiyet veriyor” dedi.

Hak İş’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına yönelik itirazını yineleyen Arslan, “Bu yapı sakat bir yapıdır, antidemokratik bir yapıdır. Ülkemizdeki 16 milyon işçiyi temsil etmekten uzak bir yapıdır. En büyük işçi konfederasyonu ve en büyük işveren konfederasyonuyla hükümet arasında oluşturulan bir modeldir. Bu model yeterli ve kapsayıcı değildir. Bütün çalışanların temsil edildiği bir model değildir. Bu modelde işçi hareketi işverenle hükümetin işbirliği durumunda işlevsiz ve etkisiz kalmaktadır. Onun için Hak İş olarak asgari ücret tespit komisyonun yapısının ısrarla değişmesini istemeye devam edeceğiz. Bu yapıdan sağlıklı bir asgari ücretin çıkmayacağını biliyoruz” dedi.

“ADALETSİZ BİR VERGİ SİSTEMİ VAR”

Vergi sisteminin de haksız ve adaletsiz olduğunu ifade eden Arslan, “Bugünkü vergi sisteminin sadece devletin yakaladığından aldığı, az kazanın fazla; çok kazananın az vergi verdiği bir haksız adaletsiz vergi sistemi var. Bu vergi sistemini ortadan kaldırmak adına bizim ciddi çalışmalar yapmak mecburiyetimiz var. Onun için Hak İş akademisinin ilk çalışması vergi sistemiyle ilgili çalışmamızdır. Bugün ocak ayında aldığımız ücretlerin enflasyona karşı erimesinin ötesinde vergi dilimlerinden dolayı aralık ayına geldiğimizde rakamsal olarak da aşağı düştüğünü görüyoruz” dedi.

“HAK-İŞ’İ 800 BİNLERDEN 8 MİLYONLARA TAŞIMALIYIZ”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hak İş Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, terör devleti İsrail tarafından soykırıma uğrayarak katledilen binlerce Filistinli başta olmak üzere, zalimin zulmü altında can veren, ülkemizin varlığı ve güvenliği için toprağa düşen tüm şehitlerimize rahmet yaralılara acil şifalar diledi.