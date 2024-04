Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte cadde ve sokaklara akın eden vatandaşlar 100. Yıl Meydanında toplanarak Belediye Başkanı Nezih Yalçın'ın konuşmasını büyük bir heyecanla bekledi.

Zafer kutlaması için saat 21.45'te alana gelen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, halkın sevgi seliyle karşılaştı. Vatandaşlara hitap eden Başkan Yalçın, tüm Akdağmadeni halkına teşekkür etti.

Yalçın yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2 aydır seçim meydanlarında çalışıyoruz. 31 Mart itibariyle girdiğimiz seçimlerde milletimize hizmet etmeyi bizlere nasip eden Allah’a şükürler olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize Salat-ü Selam olsun. 40 yıllık ömrümde her daim dualarını aldığım, saygıdeğer babacığım ve anacığıma teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum. Mevla ömürlerini uzun ve bereketli eylesin. Bu süreçte evlatlarımın yükünü tek başına omuzlayan, sahalarda kadın kollarımızla birlikte canla başla çalışan sevgili eşime, Geceleri babasını beklerken uyuya kalan, ´´kurt balası kurt olur´´ sözünde olduğu gibi babası için çalışıp dualar eden yavrularıma, Beni öz evlatlarından ayırt etmeden her yüküme omuz veren saygıdeğer kayın pederim ve kayın valideme, her zaman kendileriyle gurur duyduğum, babamın 8 kuzusu, benim canım kadar değerli ağabeylerime, ablalarıma, bacılarıma ve kardeşlerim kadar kıymetli eşlerine, Duaları ve nasihatleri her daim yolumu aydınlatan, yola çıkarken ellerini öpüp hayır dualarını aldığım, Akdağmadeni’mizin manevi kutupları hocalarıma, kuran kursları ve ilim meclislerinin hoca ve talebelerine, Beni evlatları yerine bağrına basan, dularını eksik etmeyen, en kıymetli varlıkları evlatlarını vatana kurban veren Şehit Ailelerimize, Yaptığımız hizmetleri takdir ederek, bizleri yeniden aday olarak gösteren, Bilge Liderimiz, Türken Beyimiz, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi’ye, Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Yozgat’ımızın ağabeyi Sayın Sadir Durmaz’a, Genel Başkan Yardımlarımıza, MYK ve MDK üyelerimize, Genel Merkezimizin kıymetli çalışanlarına; Nezih Yalçın’ın arkasında kim var diyenlere inat, ‘Nezih Yalçın’ın arkasında ben varım diyerek’ meydanları inleten, Yozgat’ın yiğit evladı, Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef’e, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Tekin Irgatoğlu ve il teşkilatımıza, İlçe Başkanımız Adem Alıç ve teşkilatımızın kıymetli mensuplarına, Her türlü kışkırtmaya rağmen sükûnetini muhafaza edip, tek bir tartışmaya dahi girmeden arkamızda dağ gibi duran, sloganlarıyla yalnız meydanları değil gönülleri titreten Ülkü Ocaklı gençlerimize ve gençlerimizin ağabeyi, İlçe Ocak Başkanımız Ömer Ekinci ve İl Ocak Başkanımız Celal Yalçın’a, Sahada fedakarca çalışan, girilmedik ev, çalınmadık kapı, dokunulmadık gönül bırakmayan, yerine göre kucaktaki bebeğini başkasına emanet eden, gündüz sahada çalışıp, gece duada yakaran kadın kollarımıza, Listemizde yer alan, sıra gözetmeksizin fedakarca çalışıp yükümüze omuz veren, sahaya indiklerinde meydanları titreten kahraman belediye meclis Üyesi Adaylarımıza ve listemizde olmadıkları halde canla başla çalışan 2019-2024 yılları arasında birlikte çalıştığım Erol Kızılkaya, Şakir Deniz, Abbas Pehlivan ağabeylerim ve Sefa Akyürek kardeşime, Okullarımızda, sahalarda bizleri yalnız bırakmayan Türk Eğitim Sen Başkanımız Recep Atmaca Hocam ve sendika üyesi öğretmenlerimize, Hürriyet Sen Başkanı Mustafa Kaplan Hocam ve sendika üyesi öğretmenlerimiz ile fikirleriyle yeni projeler üretmemizi sağlayan tüm öğretmenlerimize, Malıyla, canıyla, evlatlarıyla yolumuza yoldaş olan Akdağmadeni Şoförler Odası ve Yozgat Esnaf Odaları Birliği Başkanı, TŞOF Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Latif Altın Başkanımıza ve bulunduğu makamı su-i istimal etmeyen sivil toplum örgütlerimizin kıymetli başkan ve temsilcilerine, Danışma ve sohbet meclislerim, Şahlanış Vakti, Adam Gibi Adamlar, İstişare Meclisi, Takviye Kuvvet gruplarımızın kıymetli üyelerine, Aylardır sahada çalışan, araçlarımızı kullanan, seçim ofisimizde hizmet eden tüm kardeşlerime, Beni öz evlatları bilip bağrına basan, okudukları Fetih Sureleriyle yolumuzu açan, Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır´´ Ayet-i Kerimesiyle tuzakları yerle bir eden analarıma, bacılarıma, Okul bahçelerini miting meydanına çeviren, sokaklarda Nezih Yalçın türküsü söyleyen, sosyal medyada yaptıkları bozkurt şöleniyle zafere ortak olan kuzularımıza, Akdağmadeni için her türlü kırgınlığı bir kenara bırakıp bizlere omuz veren, sert rüzgarlı toprakların mert evlatları, saygıdeğer ağabey ve kardeşlerime, İlçemizi modern bir şehir görüntüsüne kavuşturmak ve ticaret hacmimizi artırmak için verdiğimiz emeği bizzat görüp bizleri yalnız bırakmayan fedakar esnaflarımıza, İlçemize ve vatandaşımıza 5 yıl boyunca birlikte hizmet ettiğimiz, tesis ettiğimiz huzur ve güven ortamının devam etmesini dileyerek bizlere destek veren tüm kamu personelimize, 2 ay boyunca kendilerini fazlasıyla yorduğumuz, İlçe Adliye Binası, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı görevlilerimize, Söz konusu memleket ise gerisi teferruattır diyerek, siyasi hesap uğruna ilçemizin geleceğini tehlikeye atmayıp bizlere destek veren tüm Ak Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi mensubu tüm kardeşlerime, Seçimleri bir demokrasi şöleni olarak gören, kısa süreliğine rakip olsak da ömür boyu dost kalacağımız, seçim sürecinde yarıştığımız, süreci çirkinleştirmeden edebiyle siyaset yapan tüm rakiplerimize, Yürekleri burada, kendileri gurbette olan, ellerinde telefonuyla heyecanımıza ortak olan, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından selam ve dualar gönderen gurbetçi kardeşlerimize, Bizler 5 yıl boyunca bu millete ayırmadan, ayrıştırmadan hizmet ettik. Emeğimizin karşılığını veren, bizleri er meydanında yalnız bırakmayan, sandıkları patlatarak ilçemizin 11 mahallesinin tamamında bizleri birinci parti yapan herkese, Canı gönülden teşekkür Ediyorum" dedi

Yalçın açıklamasının sonunda, "Zalime inat, mazluma kanat olacak dönemimiz, şahlanış vaktimiz başlıyor. Hayırlı olsun Akdağmadeni" ifadelerini kullandı.