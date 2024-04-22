Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bursluluk sınav Yozgat merkezde 6, il genelinde ise 35 okulda yapıldı. Sınavda 434 salonda toplam 7 bin 906 öğrenci, bin 80 öğretmen görev aldı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Bakanlık tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavına giren öğrencileri sınav öncesi sınıflarında ziyaret ederek başarı diledi.

Sınavda görev alan görevlilere kolaylıklar dileyen İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, okul bahçesinde bekleyen velilerle bir süre sohbet etti.