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Aralık ayının ortalarında yapılan araştırmalar, farklı bakanlıkların 2024 yılında da destek ödemelerini sürdüreceğini gösteriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında aile destek paketi, evde bakım maaşı, yaşlı ve engelli aylığı, sosyal ve ekonomik destek ödemesi gibi sosyal yardımları belirli bir takvime göre hak sahiplerine düzenli olarak sunmaya devam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ise 2024 yılında tarımsal destek ödemelerini, 2023 yılındaki uygulamaya benzer şekilde cuma günleri çiftçilere iletecek.

Bu destek ödemelerinin yanı sıra, çeşitli kurumların ve bakanlıkların ödemelerine dair araştırmalar da aralık ayında yapılmaktadır.

2024 YILINDA YÜKSEK ZAMLI KYK ÖDEMELERİ

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına destek olabilmek ve ailelerin maddi yüklerini hafifletmek amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2024 yılında da her ay düzenli olarak öğrencilere burs ve kredi ödemeleri yapacak. Bu ödemeler, TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacak ve 2024 yılı ödemeleri zamlı olarak gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz süreçte yaptığı açıklamalara göre, KYK burs ve kredi ödemeleri yüzde 60 artacak ve 2024 yılından itibaren 2000 TL seviyesine yükselecek. Bu durum, 2023 yılında 1250 TL olan KYK burs ve kredi ödemelerinin önemli bir artışla karşılanacağı anlamına geliyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ

2024 yılında zamlı burs ve kredi ödemelerinden faydalanan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte gerçekleşeceğini merak ediyorlar.