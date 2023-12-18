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Yozgat Akdağmadeni'nde kilosuyla çeyrek altını geride bırakan bir mucize bitki olan salep, sadece damaklara hitap etmekle kalmıyor; aynı zamanda geniş bir kullanım alanına sahip olmasıyla ekonomik bir ivme yaratıyor. Vatandaşlar tarafından ilgiyle tüketilen salep, ekonomik getirisiyle çiftçileri cezbetmekte. Kilogram başına 3 bin 500 TL'ye varan fiyatlarıyla dikkat çeken salep tozu, yaş salep ise 450-750 TL aralığında işlem görmekte.

Bu mucize bitki, sadece yerel ekonomiye katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık ve güzellik sektöründe de önemli bir rol üstleniyor. Cilt bakımında kullanıldığında nemlendirici, canlandırıcı ve antioksidan özellikleriyle öne çıkan salep, kozmetik ürünlerde tercih edilerek cildin kurumasını önlemenin yanı sıra yaşlanma sürecini yavaşlatıcı etki sağlıyor.

Ayrıca saç bakımında da kullanılan bu mucize bitki, saçları besliyor, parlaklık kazandırıyor ve saç derisini rahatlatıyor. Salebin geniş kullanım alanı ve ekonomik değeri, bölgede tarımsal çeşitliliği artırarak çiftçilere alternatif bir gelir kaynağı sunuyor. Salep, adeta doğadan gelen bir hediye olarak, ekonomik kalkınma ve sağlık alanında fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yozgat'ın ekonomik potansiyeline katkıda bulunan salep, bölgenin kalkınmasına önemli bir destek sağlıyor.