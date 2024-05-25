75.Yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu Müdürü Gamze Açıkgöz, Geleneksel Türk Okçuluğu Antrenörü Zeynep Çınar Zararsız ve okçuluk öğrencileri Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.
Ziyarette küçük okçularla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Vali Özkan, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara başarı dileklerinde bulundu.
Vali Özkan, Geleneksel Türk Okçuluğu'nun önemine vurgu yaparak, genç yaşta bu spora ilgi duyan öğrencilerin gelecekte önemli başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi