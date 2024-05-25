Horoz Lojistik, halka arz sürecinde pay başına 55 TL'den işlem görecek. Yiğit Akü'nün payları ise 34,68 TL'den, Altınkılıç Gıda'nın payları ise 22,98 TL'den halka arz edilecek.

Ayrıca, SPK, Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 611 milyon 755 bin TL tutarındaki bedelsiz pay ihracını da onayladı. Diğer yandan, Eko Faktoring AŞ 175 milyon TL, Yapı Kredi Faktoring AŞ 2 milyar TL, QNB Finans Finansal Kiralama AŞ 1 milyar TL, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ 490 milyon TL, Destek Yatırım Bankası AŞ 20 milyon dolar, Hasçelik Sanayi ve Ticaret AŞ 50 milyon dolar ve Türkiye Garanti Bankası AŞ 6 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvuruları da kabul edildi.

SPK, ARDVENTURE Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin kuruluşuna izin verdi. Bunun yanı sıra, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ BTD Hotels Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Foneria Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Türkiye Yeşil Finans Projesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Qinvest Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanmasına karar verildi.

Kurul ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet üzerinden yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 41 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemleri başlattı.

Tarım Kredi Holding AŞ'nin kanun kapsamına alınması talebi de SPK tarafından olumlu karşılandı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin yönetim kontrolüne sahip olduğu şirket, gerekli yasal ücretlerin ödenmesi koşuluyla kanun kapsamına dahil edilecek.

SPK, Ak Portföy Birinci Serbest (TL) Fon'un Ak Portföy Birinci Serbest (TL) Özel Fon'a, Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon'un Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Özel Fon'a ve Foneria Portföy İkinci Serbest Fon'un Foneria Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon'a (Hisse Senedi Yoğun Fon) dönüşümüne izin verdi. Fonların izahname tadil metinleri de onaylandı.

Ayrıca, Ak Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Deniz Portföy Yönetimi AŞ, Garanti Portföy Yönetimi AŞ, İş Portföy Yönetimi AŞ ve Kuveyt Türk Portföy Yönetimi AŞ'ye ait fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnameler onaylandı. Philip Portföy Yönetimi AŞ'nin çıkarılmış sermayesinin 32 milyon TL'den 45 milyon TL'ye artırılmasına yönelik talep de SPK tarafından kabul edildi.