Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, yayımlanan kararname ile Yozgat Valiliğinden Kars Valiliğine atanan Ziya Polat, İl Emniyet Müdürü olarak atanan Recep Tecimer ve Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Evren Yaşar’ı ziyaret ettiler.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, Yozgat İdare Mahkemesi Başkanı Şener Alpaslan Zarıçlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Adnan Ünal, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer’de ziyaret edilen isimler arasında yer aldı.

Milletvekilleri Akgül ve Şahan tarafından gerçekleştirilen ziyarete AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat AK Parti Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Necmettin Doğan da katıldı.

Yapılan ziyaretler sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Akgül, “Yozgat İl Emniyet Müdürü olarak atanan Recep Tecimer'i makamında ziyaret edip, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Huzur ve güven şehri Yozgat'ımıza birlikte hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Yozgat Valiliğinden Kars Valiliğine atanan Sayın Ziya Polat'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledik. Değerli Valimize Yozgat'ımıza yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Evren Yaşar Hocamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Gözbebeğimiz olan üniversitemizi hep beraber daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle kıymetli Hocamıza görevinde başarılar diliyorum” şekilde konuştu.

Milletvekili Şahan ise ziyaretler sonrasında şu açıklamada bulundu: “Yozgat İl Emniyet Müdürü olarak atanan Recep Tecimer'i makamında ziyaret edip, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Şehrimizin asayiş ve güvenliği hususunda hep birlikte azimle takibinde olacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Evren Yaşar Hocamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kıymetli Rektörümüze yeni görevinde başarılar diliyorum. Yozgat’ımız için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Yozgat Valiliğinden Kars Valiliğine atanan Sayın Ziya Polat'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledik. Kıymetli Valimize Yozgat'ımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.” Melike Aslı Arslan