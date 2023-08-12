Müftü Zühdü Elveren, Söylemez Köyü ve Şekerpınarı Kur'an kurslarını ziyaret ederek kurslarda yapılan programlara katıldı. Elveren, öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Elveren, Şekerpınarı Kur'an kursunda, Kur'an'a geçen bir öğrenci için düzenlenen programa da katıldı.

Yukarı Sarıkaya'daki yaz Kur'an kursu öğrencileri eğlenceli etkinliklerle dolu bir gün geçirdiler. Müftü Zühdü Elveren, çocuklarla bir araya gelerek mutluluklarına ortak oldu.

Elveren, belirli aralıklarla öğrencilerle bir araya gelmenin önemini değinerek şu açıklamayı yaptı: “Şekerpınarı Kur'an kursumuzda Kur'an'a geçen bir öğrencimiz için renkli bir program gerçekleştirildi. Öğrencimizin velisi tarafından hazırlanan yaş pasta ve diğer ikramlar öğrencilere takdim edildi. Emek veren Sevinç hocamıza ve kıymetli veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bu renkli etkinliği tertip eden Sema Muş hocamıza emekleri sebebiyle özellikle teşekkür ediyorum. Yaz döneminde edinilen bilgilerin unutulmaması için bu tür etkinlikler uygun zamanlarda tekrar yapılmalı” dedi.

SÖYLEMEZ KÖYÜ ZİYARETİ

Elveren, Söylemez Köyü Yaz Kur'an kursunu da ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Elveren, öğrencilere çeşitli sorular yönelterek bilgilerini ölçtü. Elveren, öğrencilerin sorularını da yanıtlayarak onları aydınlattı. Çalışmaları sebebiyle din görevlisi Hanifi Cansever'e teşekkür eden Elveren, çeşitli aralıklarla öğrencilerle bir araya gelmesini ve uygun eğitim verdiği erkek öğrencilere cami hizmetlerinde (ezan, kamet, tesbihat aşır okuma vb. gibi) görev vermesi tavsiyesinde bulundu. Ahmet Ayverdi