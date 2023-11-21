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Bakan Uraloğlu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, 10 Kasım Cuma günü başlayan ve 9 gün süren ara tatil döneminde yüksek hızlı trenlerle seyahat eden yolcu sayısında önemli bir artış yaşandı.

Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin yanı sıra Marmaray ve Başkentray'ın da yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Marmaray'ın sadece bir günde 712 binden fazla yolcu ağırladığını ve Başkentray'da günlük yolcu sayısının ara tatil sebebiyle 58 binden artarak 78 bine ulaştığını vurguladı.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, yüksek hızlı trenlerle Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-Karaman, Konya-İstanbul, Karaman-İstanbul, Eskişehir-İstanbul hatlarında doğrudan ve YHT otobüs, YHT tren bağlantılı kombine taşımacılıkla birçok şehre ulaşılabiliyor. Bakan Uraloğlu, bugüne kadar 80 milyon 130 bin 856 yolcuya hizmet verildiğini ve günlük ortalama 40 bin yolcunun yüksek hızlı trenleri tercih ettiğini ifade etti.

Ara tatilde ise bu sayının arttığını belirten Bakan Uraloğlu, özellikle Eskişehir-İstanbul Ekspres YHT seferlerinde yaşanan artışa dikkat çekti. Bu hat üzerindeki günlük ortalama yolcu sayısının 881 kişiden, ara tatil sonrasında 1.189'a yükseldiğini açıkladı.

Yüksek hızlı tren hatlarında da yeni rekorlar kırıldığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ankara-Karaman hattında 1.969'dan 2 bin 372'ye, Konya-İstanbul hattında 4 bin 852'den 6 bin 301'e, Ankara-İstanbul güzergâhında 16 bin 11‘den 17 bin 777’ye yükselen yolcu sayılarına dikkat çekti.

Ara tatilde en dikkat çeken gelişmelerden biri ise Marmaray'da yaşandı. Bakan Uraloğlu, Marmaray'ın bugüne kadar 1 milyar 2 milyon 617 bin 736 kişiyi ulaştırdığını ve ara tatil nedeniyle bir günde 712 bin 766 yolcuya hizmet vererek rekor kırdığını bildirdi.

Başkentray'da da günlük yolcu sayısının 78 bine ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Ankara'da diğer ulaşım modlarıyla entegre Başkentray'ın toplamda 78 milyon 588 bin 658 kişi taşıdığını belirtti. Ara tatil nedeniyle günlük yolcu sayısının 57 bin 721'den artarak 78 bin 177'ye ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, artan talebin karşılanması için yüksek hızlı tren ve banliyö hatlarında yapılan düzenlemelerin etkili olduğunu ifade ederek, vatandaşları toplu taşıma kullanmaya teşvik etti.