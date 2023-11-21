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Karadeniz'in serin sularında mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıklar, hamsi avını zirveye taşıdı. İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında bolluk yaşanması, balıkçı tezgahlarındaki hamsi fiyatlarını yarı yarıya düşürdü. Bu beklenmedik bolluk, soğuk havaların etkisiyle birleşerek bölge balıkçılarını sevindirdi.





Soğuyan hava koşulları, denizlerdeki hamsi avlarını artırarak balıkçı tezgahlarındaki fiyatların düşmesine neden oldu. İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında bolluk yaşandığı için hamsi fiyatları yarı yarıya azaldı. Balıkçılar, bu durumun devam etmesiyle daha da düşük fiyatlar bekliyor.

İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında gerçekleşen bereketli hamsi avları, limanlara dönüşle birlikte balık fiyatlarında önemli bir düşüşe neden oldu. Hamsi miktarının artmasıyla birlikte balıkçılar, avladıkları kasalarca hamsiyi tezgahlara uygun fiyatlarla sunmaya başladı.

Sezon başında kilogramı 100 TL olan hamsi, hava koşullarının etkisiyle kilogram başına 50 TL'ye kadar düştü. Balıkçılar, bu düşüşten memnuniyetlerini dile getirerek, vatandaşların daha uygun fiyatlarla balık almasının sevindirici olduğunu ifade ettiler.

Karadeniz'de hamsi bolluğunun devam etmesi ve hava şartlarının daha da soğumasıyla birlikte, balık fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor. Balıkçılar, önümüzdeki günlerde kilogram başına 3 kilo hamsinin 50 TL'ye kadar düşebileceğini öngörüyor. Bu durum, vatandaşları balık tezgahlarına çekerek, Karadeniz'de hamsi keyfinin yaşanmasına olanak tanıyor.