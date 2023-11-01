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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, ziyarette Kaymakam Demir'e misafirperverliği ve gönül kapısını açtığı için teşekkür ederek, vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Demir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, vatan uğruna canını feda etmekten çekinmeyen gazilerin ve şehitlerin her daima yanında olduklarını söyledi.



Şehit yakınları ve gazilerin baş tacı olduğunu ifade eden Demir, “Devletimiz ve milletimiz, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar’a, Sarıkaya Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen’e, şehit ailelerimize ve gazilerimize teşekkür ederim” dedi.



Ziyaret anısına Demir, şehit aileleri ve gazilere hediye takdim etti. Ayrıca Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar'da, Demir’e plaket takdim etti.