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İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (Hap) çerçevesinde ‘otobüs kazası’ konulu tatbikat gerçekleştirildi.

Hastane Afet Ve Acil Durum Planı (Hap) çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatlar gerçeği aratmadı.

2023 Yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde Çekerek ve Aydıncık Devlet Hastanelerinde yapılan tatbikata tüm çalışma grupları katıldı.

Yozgat’ta meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlıklı olmak amacı ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çekerek ve Aydıncık İlçe Devlet Hastanelerinde Hastane Afet Ve Acil Durum Planı kapsamında; tüm hastane personellerinin katılımı ile “Otobüs Kazası’” konulu saha tatbikatı ve masa başı tatbikatı yapıldı.

Verimli geçen tatbikat sonucunda personeller afetlere karşı önceden önlem almak konusunda bilgilerini tazeleyerek hazırlıklarını tamamladı.