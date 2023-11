Tahmini Okuma Süresi: dakika

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, esnafın ve vatandaşın yanında olmayı sürdürüyor.

Bulduğu her fırsatta esnafın ve vatandaşın yanında olan Başkan Coşar, talep ve önerileri yerinde dinlemeye devam ediyor.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Coşar, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Esnaf ziyaretinde Coşar, belediyenin her zaman esnaf dostu bir belediye olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: “Büyüklerimizi, dostlarımızı ve esnaf kardeşlerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Her zaman insanlara hizmet etme anlayışıyla hareket ediyoruz. Bizler esnaf dostu belediyeyiz. Her fırsatta esnaf dostlarımızla bir araya gelir onların taleplerini dinleriz. Şimdi de bir aradayız. Kendilerine hayırlı, bereketli işler diliyorum. Ziyaretlerimizde bizleri güler yüzle ve muhabbetleriyle karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.