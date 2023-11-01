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Çeşitli konularda sosyal medya hesaplarından uyarda bulunana Yozgat Valiliği, "fırsat günleri" başlıklı linklere dikkat çekti.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı; “Dijital platformlarda karşınıza çıkabilecek ‘fırsat günleri’ başlıklı linklere dikkat. Oltalama amaçlı oluşturulan sahte bağlantılar üzerinden herhangi bir işlem yapmayın. Kişisel verilerinizi ya da kredi kart bilgilerinizi paylaşmayın.”

"NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?"

“Fırsat ürünleri” gibi başlıklarla çeşitli firma isimleri taklit edilerek oluşturulan asılsız katalog içeriklerine itibar etmeyin.

Doğruluğunu teyit edemediğiniz paylaşım yada bağlantılar aracılıyla kişisel veya finansal bilgilerinizi paylaşmayın.

Çevrimiçi alışverişler için resmi uygulama ve internet sitelerini tercih edin.

Satın alma işlemlerinizde ‘3D secure’ ve ‘sanal kart’ gibi güvenli ödeme yöntemlerini kullanın.