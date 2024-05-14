Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte, Yozgat’ta kurban kesiminde kullanılacak araç gereçlerde tezgahlarda satışa sunuldu.

Yozgat’ta zücaciye esnaflığı yapan Osman Erkoç, kurban kesmede kullanılan bıçak, urgan, zincir, naylon, gibi malzemeleri de satışa sunduklarını söyledi.

Özellikle büyükbaş hayvanların yatırılmasında kullanılan yıkmatikler yoğun ilgi gördüğünü belirten Erkoç, “Vatandaşlarımız büyükbaş hayvan yatırmakta kullanılan halk arasında yıkmatik olarak bilinen aparat alıyor ve bu aparatla hayvanı kolay bir şekilde yatırıyor. Aparatın fiyatı set olarak 60 lira, bunun yanında urgan, zincir gibi malzemeleri de alıyorlar. Çok sayıda bıçak alıyorlar” dedi.