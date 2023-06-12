Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette; Yerköy TSO Başkanı Kahraman Vali Polat’a, deprem bölgesinde üstlendiği önemli görev ve yaraların sarılması için sarf ettiği yoğun çaba ve gayretleri için teşekkür etti.

Kahraman, “Sayın Valimiz depremin yol açtığı yaraların sarılması için Hassa’da Koordinatör Vali olarak önemli çalışmalara imza attı. Bizde Yozgatlı iş insanları olarak Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Vali Polat’ta ziyaretlerinden dolayı TSO Başkanı Coşkun Kahraman ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Haber Merkezi