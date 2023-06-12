Üreme Sağlığı Eğitim Merkezinde 22 Mayıs - 09 Haziran 2023 tarihleri arasında eğitim sorumlusu Dr. Elif Boyraz ve eğitimciler Hemşire Ebru Yılmaz, Ebe Nagihan Açıkgöz’ ün eşliğinde 8’i Doktor, 3’ü Hemşire, 5’i Ebe ve 1 ATT olmak üzere 17 sağlık personelleri eğitimlerini başarıyla tamamlayıp sertifikaları verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Ülke genelinde sağlık personeli tarafından standart ve nitelikli hizmet verilmesinin sağlanması amacı ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu; Üreme Sağlığı Eğitimi hizmet sunan sağlık personellerimizin katılımıyla yürütülmekte olup yıl içerisinde Müdürlüğümüzce planlanan günlerde 5 Modül (Üreme Sağlığına Giriş, Güvenli Annelik, Aile Planlaması, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri), Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi ve Acil Obstetrik Bakım Destek Personel Uyum Eğitimi olarak verilmektedir” ifadelerine yer verildi. Mustafa Babayiğit