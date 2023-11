Tahmini Okuma Süresi: dakika

Geçtiğimiz haftalarda Yeşilay yönetimi ve kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi personeli Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bir brifing vermişti, Özkan ise, verilerde Yozgat’ta yaşanılan olayların kaynağının bağımlılıktan kaynaklandığını vurgulamıştı. Yeşilay ve YEDAM’ın faaliyetlerine tam destek veren Vali Özkan da YEDAM’ı yerinde ziyaret ederek bağımlılığa karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini gösterdi.

“TÜM İLÇELERDE ALAN ÇALIŞMASI VAR”

YEDAM’ı ziyaret eden Vali Özkan çalışmalar hakkında Yeşilay Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk ile birlikte YEDAM’ın uzman personellerinden bilgiler aldı.

Ertürk, “Yeşilay’ın tanıtımı için ilçelerde faaliyetlerimiz oluyor. YEDAM’ın tanınırlığını artırmak için birçok arkadaşımız şu an sahada. İlçelerde alan çalışması yapılıyor. Şu an Yerköy ve Şefaatli’de alan çalışması yapılıyor, bu oldukça önemli. Yine Yeşilay olarak Sorgun ve Yenifakılı’da oradan gelen talepler doğrultusunda Yeşilay’ı anlatıyor bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Üniversitede tıp öğrencilerine Türkiye Bağımlılıkla Mücadele programı kapsamında farkındalık eğitimi verdik, bize bu konuda oldukça destek oldular” dedi.

“KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ”

Kurumlar arası iş birliğinin de önemine değinen Ertürk “Çeşitli kurumlar ile iş birliği yapıyoruz. Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile birlikte çalışıyoruz. Oradaki psikiyatri doktorları bizden haberdarlar ve rutin ziyaretler düzenliyoruz. Bağımlı bireyler geldiğinde bize yönlendiriyorlar“ dedi.

“SPOR ATÖLYESİ OLDUKÇA ÖNEMLİ”

YEDAM hakkında da bilgiler veren Ertürk “Bağımlılıktan kurtulmak isteyen danışanlarımız bize 115 nolu danışma hattından arayarak ulaşabiliyor. Yapılan görüşmede ihtiyaçlar belirleniyor ve daha sonra kişinin uygun olduğu gün ve saatte randevu ayarlanıyor. YEDAM olarak; tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda hizmet veriliyor. İlk başta kişiler 2-3 ay temiz kalıyor, bundan sonra daha önemli, bu yüzden spor atölyesi oldukça önemli. Şu an 107 YEDAM’dan 55’nin spor atölyesi kuruldu. Bunlar danışanlara göre belirleniyor.”

“ZİYARETİNİZ BİZE GÜÇ VERDİ”

Yeşilay olarak sportif alanlarda da yer alacaklarının altını çizen Ertürk, “Önümüzdeki günlerde Yeşilay Spor Kulübünü faaliyete geçireceğiz. Bu konuda bize vereceğiniz destek oldukça önemli. YEDAM’ın altını spor atölyesi olarak düşünüyoruz. Belediyemiz bize destek veriyor. Malzemeler için ise OSB’de birkaç firma ile görüştük. İl Özel İdaresi ve Ticaret Odası ile görüşmemiz olacak, buralardan alabileceğimiz destek ile en kısa sürede spor atölyemizi hayata geçirmek istiyoruz. Yeterli antrenör ve tesis ayarlayabilirsek güreş, masa tenisi, yüzme, satranç gibi branşlar düşünüyoruz, resmi müracaatımızı yaptık. YEDAM’a yaptığınız ziyaret bize ayrı bir güç verdi. Sizin vereceğiniz destek de Yeşilay ve YEDAM için oldukça önemli” dedi.

“BU ZİYARETLERİ SIKLAŞTIRIN!”

“İlçelere ve hastanelere yaptığınız ziyaretleri sıklaştırın” diyen Vali Özkan başarılı olmak için alışılmışın dışına çıkılmasını istedi. Özkan “Arada Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunun, bu hesapları kullanabilirsiniz. Oradan da tüm kurumlar paylaşsın. Yine emniyet ve jandarmada narkotik ve asayiş şubelerini ziyaret edin. Onlarda sizi bağımlıları tavsiye edip yönlendirsin. Yine okul rehber öğretmenleri ile toplantılar yapın, programlar düzenleyin. Yine çocuğunun alkol ve uyuşturucu bağımlı olduğunu bilen aileler var, onları YEDAM’a önerebilirler. Rehber öğretmenleriyle buluşun, ziyaretler düzenleyin. Onun için farkındalığı artırmalısınız. Tedavi sürecinde ise yol parası başta olmak üzere Vakıf size destek olsun. Alışılmışın dışına çıkın” dedi.

“VERİMLİ VE ETKİLİ OLABİLMEK İÇİN”

Bireysel sporların kişisel gelişim ile birlikte fiziksel gelişimin yanı sıra YEDAM ve Yeşilay farkındalığı konusunda oldukça önemli olduğunu vurgulayan Vali Özkan, Yozgat’ta çok sayıda futbol takımı olduğunu bunun yerine farklı bir branşın seçilmesi gerektiğini vurguladı. Buna ilkokul ortaokul çocuklarının da dahil edilmesi önerisinde bulunan Vali Özkan bunu da şu sözlerle açıklık getirdi. “Yozgat’ta çok sayıda futbol kulübü var. Yerelde sadece çocuklar arasında farkındalık yaratacak, belli bir yaş grubu altında olmalı çünkü belli bir yaş üstü de etkili olmuyor, belli bir yaş grubunda Yeşilay’ı tanıtacak, bağımlılık konusunda farkındalık yaratacak, birliktelik sağlayacak, birbirleri ile tanışıklık oluşturacak branşlar seçmelisiniz. Bizim zamanımızda biz bütün mahalleyi tanırdık, bunlar çocukları geliştirecek, bu şekilde yaparsanız etkili olur, çocukları yetiştirmek oldukça önemli, yoksa verimli ve etkili olmadığı gibi bir sonuç almak da zor olur” dedi.

“YAPTIĞINIZ HER ŞEY SÜRDÜRÜLEBİLİR OLSUN”

Vali Özkan, kaynakların, potansiyelinde sürdürülebilir olmasına dikkat çekti. “Potansiyeli göre hareket edilmeli ve kaynakları ihtiyaç dahilinde sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ve sağlıklı insan için harcayalım. Ne yaparsak yapalım yapmak için değil, faydalı olmak için yapalım. Gelecekte kullanılması için yapalım. Bunlara çok dikkat edelim. Yaptığınız her şey sürdürülebilir olsun. Maalesef bu konuda toplumsal israf söz konusu. Bu nedenle potansiyele göre hareket etmeliyiz ve sürdürülebilirliği olmalı. Geleceği düşünülerek yapılmalı. Aksi takdir yazık olur hepsi milli sermaye. Gün değil gelecek düşünülerek planlanmalı.”

“YOZGAT HALKINA ÇAĞRIDA BULUNDU”

Vali Özkan bağımlılıkla mücadele ne kadar kararlı olduğunu ise şu sözlerle açıkladı ve her vatandaşa şu çağrıyı yaptı: “Uyuşturucu bağımlılığa ile ilgili önüme gelen her dosyayı okurum, Yozgat açısından bakarsanız kullanıcılar var. Her hafta çok sayıda yasal işlem yapılıyor. Orta kuşak ve üstünde esrar, aşağılara baktığımızda gençlerde sentetikleşip hapa dönüşüyor. Yozgat’a nerden geliyor, kim getiriyor kim satıyor, kim içiyor? Bunu tek başına bulamayız. Bana adınızı soyadınız yazmayın, mahallenizde kim uyuşturucu kullanıyor? Muhtarlara bana yazın dedim veya esnaf, adını soyadını yazma. Herkese söylüyorum, telefon numaram herkes de var. Adınızı soyadınızı vermeye gerek yok. Yazın bana kim yapıyor? Bunun iki boyutu var, hakikaten yapanlar, ikincisi abartanlar var. Yozgat abartılacak boyutta değil. Hiç olmamalı mı? Hiç olmamalı. Ben herkesten şahsıma istiyorum. Ben yoksam adınızı soyadınızı yazmayın bir zarfa yazın koyun, şunlar bunu yapıyor diye. Ben hayatta hep dersimi iyi çalıştım. Biz hukuk devletiyiz. İrtibatları, iktisapları nelerdir, araştırır gereğini yaparız. Bunu uyuşturucu, kumar, asayiş kısacası her şey için söylüyorum. Bu demektir ki sen ne kadar destek olursan o kadar kuvvetli olacağız. Kuralı bu, mahalleyi benden iyi tanıyorsunuz. Üniversite bölgesine ise özellikle talimat verdim. Kararda aldım ki özellikle akşam vakitleri okul ve yurt çevresinde asayiş konusunda cezai işlemler uygulanacak, bu konuda hepinizin desteğine ihtiyaç var.”