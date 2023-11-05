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Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal ikamet ve çalışma hakkı elde etmek isteyenler için kapıyı aralayan Green Card başvuruları devam ediyor.

2023 Green Card başvuru süreci, 4 Ekim'de başladı ve 7 Kasım'da sona erecek. Peki, kimler Green Card (Yeşil Kart) başvurusu yapabilir? İşte Green Card alma şartları ve başvuru detayları.

Green Card nedir?

Green Card, Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak ikamet etmek ve çalışmak isteyen göçmenlere verilen bir vizedir. Green Card sahipleri, ABD'de sürekli ikamet hakkına sahip olurlar ve bu kart ile bir dizi sosyal hak ve avantaj elde edebilirler.

Green Card Başvuru Süreci

Green Card başvuruları, resmi internet sitesi olan https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılabilir. Başvurular elektronik ortamda kabul edilmektedir ve başvuru süreci her yıl belirli bir dönemde gerçekleşir. 2023 Green Card başvuruları için son tarih 7 Kasım'dır.

Kimler Green Card Başvurusu Yapabilir?

Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. İşte Green Card başvuru şartları:

Başvuruyu yapan kişi 18 yaşından büyük olmalıdır.

En az lise mezunu olmak gerekmektedir. Ancak lise mezunu olmayanlar için son 5 yıl içinde uzmanlık veya eğitim gerektiren bir alanda en az 2 yıl sürekli çalışma şartı aranır.

İngilizce bilme şartı aranmaz. Başvuru sahipleri, internet üzerinden başvuru yapabilirler.

Evli olan kişiler, Green Card başvurusunu aynı anda yapabilirler. Bu, evli çiftlerin Green Card alma şansını artırabilir.

Green Card Başvuru Sonuçları

Başvuru sonuçları Mayıs ayı başlarında açıklanır. Başvuru sahipleri, başvuru durumlarını https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresinden kontrol edebilirler. Katılımcılar, onay numaraları kullanarak seçilip seçilmediklerini görebilirler.

Green Card, Amerika'da yasal ikamet ve çalışma hakkı arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvuru sürecini kaçırmadan başvurularını yaparak, Amerika'da yeni bir hayata adım atma şansını yakalayabilirler.