Vali Mehmet Ali Özkan, “Aziz milletimizin dünyaya nakşettiği benzeri görülmemiş istiklal mücadelesinin en önemli dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın heyecan ve coşkusunu yaşıyoruz” dedi.

Vali Özkan mesajında, “Sevgili çocuklar, kahraman bir milletin çocukları olarak sizler, ülkemizin umudu ve istikbalisiniz. Unutmayın ki, geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecek, sizlerin azmi ile ülkemiz daha da ilerilere gidecektir. Size emanet edilen bu vatana sahip çıkıp sizden sonraki nesillere layıkıyla teslim etmeniz en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, bugünlerde emeği olan, bugünlerde yüreği olan başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, ülkemizin ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.