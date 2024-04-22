“Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” kapsamında; Altın Bebek Dostu İl Ünvanına sahip olan İl Sağlık Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar sonucunda yapılan değerlendirmeyle Sağlıklı Hayat Merkezi “Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi” ünvanı almaya uygun görüldü.

Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sağlıklı Hayat Merkezimiz altın bebek dostu ünvanı aldı. ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ kapsamında; Altın Bebek Dostu İl Ünvanına sahip olan Müdürlüğümüzce yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda; Sağlıklı Hayat Merkezimiz, Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hanife Ece Erik, Program Sorumlusu Hatice Kızılkale, Ulusal Değerlendirmeci Bağnur Turan tarafından değerlendirilmiş olup ‘Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi' ünvanı almaya uygun görülmüştür. Bu sebeple; Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Toplum Sağlığı Birim Uzmanı Fatih Çetin tarafından Merkez Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Kürşat Kerim Tanrıkulu ve Dr. Fatmagül Arslan’a Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi Plaketi takdim edilmiştir” denildi.