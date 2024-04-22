Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Sevgi Ay, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi projesine katıldı.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sevgi Ay, proje kapsamında 10 gün sürecek bir program için Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı.

Konu ile ilgili İletişim Fakültesi’nden yapılan açıklamada, “Fakültemiz Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sevgi Ay, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi projesi kapsamında 10 gün sürecek bir program için Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı. Bizler de öğrencimize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.

Sevgi Ay ise projeye katılmasının amacını şu şekilde anlatıyor; "Projede bulunduğum süre boyunca, gönüllülük ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmak için buradayım. Amacım, bu projeye aktif bir şekilde katkıda bulunarak topluma faydalı olmaktır" dedi.