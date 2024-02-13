Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini yakından takip etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Vali Özkan, Yozgat Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek Başkan Mustafa Karabulut'tan odanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Başkan Mustafa Karabulut, odanın son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetleri ve planlanan projeleri Vali Özkan'a detaylı bir şekilde aktardı.

Başkan Karabulut, odanın üyelerinin mesleki gelişimlerine yönelik düzenlenen eğitim programları, sektörel sorunların çözümü için yapılan girişimler ve esnafın haklarını korumak adına gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Hal ve İş Merkezi’nde bulunan esnaflara hayırlı işler dileyerek alışveriş yapan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.