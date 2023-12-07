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112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması için önemli konular ele alındı.

Vali Mehmet Ali Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız çağrılarla ilgili yapılan bilgilendirme çalışmaları doğrultusunda ve vatandaşların göstermiş olduğu hassasiyet sayesinde Yozgat, ülke genelinde en az asılsız çağrı alan ilk 5 il arasında yer aldığını söyledi.

Özkan, “Bu konuda emeği geçen herkese ve hassasiyetlerinden dolayı vatandaşlara teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.