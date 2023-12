Tahmini Okuma Süresi: dakika

Her yıl düzenli olarak güncellediği en popüler içerikleri paylaşan çevrimiçi ansiklopedi, 2023'te en çok tıklanan konulardan birinciliği, 49 milyon görüntülenme ile yapay zeka modeli ChatGPT'ye verdi.

ChatGPT, ziyaretçilerden büyük ilgi görerek listenin zirvesine yerleşti ve kullanıcılar tarafından 2023'ün en merak edilen konularından biri olarak belirlendi.

Diğer taraftan, en az ilgi çeken konu ise eski profesyonel kick boksçu Andrew Tate oldu. Tate'in konusu, yalnızca 12 milyon görüntülenme elde ederek listenin son sıralarında yer aldı.

İşte bu yıl en fazla aranan 25 konu ve görüntülenme sayıları;

1. ChatGPT: 49 milyon 490 bin 406 sayfa görüntüleme

2. 2023'teki ölümler: 42 milyon 666 bin 860 sayfa görüntüleme

3. 2023 Kriket Dünya Kupası: 38 milyon 171 bin 653 sayfa görüntüleme

4. Hindistan Premier Ligi: 32 milyon 12 bin 810 sayfa görüntüleme

5. Oppenheimer (film): 28 milyon 348 bin 248 sayfa görüntüleme

6. Kriket Dünya Kupası: 25 milyon 961 bin 417 sayfa görüntüleme

7. J. Robert Oppenheimer: 25 milyon 672 bin 469 sayfa görüntüleme

8. Jawan (film): 21 milyon 791 bin 126 sayfa görüntüleme

9. 2023 Hindistan Premier Ligi: 20 milyon 694 bin 974 sayfa görüntüleme

10. Pathaan (film): 19 milyon 932 bin 509 sayfa görüntüleme

11. The Last of Us (TV dizisi): 19 milyon 791 bin 789 sayfa görüntüleme

12. Taylor Swift: 19 milyon 418 bin 385: sayfa görüntüleme

13. Barbie (film): 18 milyon 51 bin 77 sayfa görüntüleme

14. Cristiano Ronaldo: 17 milyon 492 bin 537 sayfa görüntüleme

15. Lionel Messi: 16 milyon 623 bin 630 sayfa görüntüleme

16. Premier Lig: 16 milyon 604 bin 669 sayfa görüntüleme

17. Matthew Perry: 16 milyon 454 bin 666 sayfa görüntüleme

18. Amerika Birleşik Devletleri: 16 milyon 240 bin 461 sayfa görüntüleme

19. Elon Musk: 14 milyon 370 bin 395 sayfa görüntüleme

20. Avatar: Suyun Yolu: 14 milyon 303 bin 116 sayfa görüntüleme

21. Hindistan: 13 milyon 850 bin 178 sayfa görüntüleme

22. Lisa Marie Presley: 13 milyon 764 bin 7 sayfa görüntüleme

23. Galaksinin Koruyucuları Cilt 3: 13 milyon 392 bin 917 sayfa görüntüleme

24. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: 12 milyon 798 bin 866 sayfa görüntüleme

25. Andrew Tate: 12 milyon 728 bin 616 sayfa görüntüleme