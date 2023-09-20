Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, geçmişimizden gelen kültürün ve milli duyguların gençlerimize anlatılmasına ve öğretilmesine yönelik yapılan faaliyetleri önemsediklerini aktararak, iyi niyet dileklerini ileten Başkan Çınarer’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Milli ve manevi duyguları her zaman ön planda tutarak çalışmalarını yürüttüklerini bildiren Başkan Çınerer, 1912 yılında kurulan Türk Ocaklarının en köklü ve en eski sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Vali Özkan’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Gökalp Çınarer, şubenin yaptığı çalışmaları ziyaret esnasında anlattı. (Alpaslan Demir)