Milli Eğitim Bakanlığı bir süredir devam eden 4 gün okul 3 gün tatil için kritik adımlar atmak üzere olduğu iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, haftalık okul süresinin dört güne indirilmesi konusundaki uzun süredir devam eden tartışmalara ilişkin önemli bir adım atmayı planlıyor.

İddialara göre, bu değişikliğin pilot uygulaması başlatılacak ve bu kapsamda Ankara ve İstanbul'dan 10 pilot okul seçilecek. Pilot uygulama, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca devam edecek ve elde edilen verilerin analiz edilerek eğitime etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Pilot okullarda yapılacak bu deneyimler, öğrenci başarısı, motivasyonu ve ders içi etkileşim gibi faktörler üzerinde dikkatle incelenecek.

Bu analizler sonucunda elde edilecek veriler, haftalık okul süresinin dört güne indirilmesinin eğitim üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini belirlemekte yardımcı olacak.

Pilot uygulama olumlu sonuçlar verdiği takdirde, bu değişiklik Türkiye genelindeki tüm okullarda uygulanabilir hale gelecek. Ancak kesin bir karar alınmadan önce pilot uygulamanın sonuçları ve etkileri detaylı bir şekilde değerlendirilecek.