Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akaryakıt fiyatlarına önemli bir indirim yapılacak. Benzin fiyatlarına yapılacak bu indirim, 25 Mayıs 2024 Cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak.

BENZİNDE 1,40 TL İNDİRİM

Sektör yetkililerinin tahminlerine göre, benzin fiyatlarında litre başına 1 lira 40 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bu indirimin, tüketicilere nefes aldırması ve akaryakıt maliyetlerini düşürmesi öngörülüyor.

MOTORİN FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENMİYOR

Motorin fiyatlarına gelince, şu an için herhangi bir indirim öngörülmüyor. Rafineri marjlarının yüksek olması nedeniyle motorin fiyatlarında değişiklik yapılmayacağı bildirildi.

Bu indirimin, özellikle benzin kullanan araç sahiplerine ekonomik anlamda katkı sağlaması bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler ve güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin.