Bugün saat 05.04 sıralarında Yerköy ilçesine bağlı Saray Köyü’nde faaliyet gösteren Votorantim (YİBİTAŞ) Çimento Fabrikası'nda taşıyıcı bantlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından Yozgat, Yerköy, Sorgun, Çiçekdağı itfaiye müdürlüğü ve AFAD ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme arazözü olay yerine intikal ederek söndürme çalışmalarına başladı.

Konuyla alakalı Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün saat 05.04 sıralarında ilimiz Yerköy ilçesine bağlı Saray Köyü’nde faaliyet gösteren Votorantim (YİBİTAŞ) Çimento Fabrikası'nda taşıyıcı bantlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, ihbarın ardından Yozgat, Yerköy, Sorgun, Çiçekdağı itfaiye müdürlüğü ve AFAD ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme arazözü olay yerine intikal ederek söndürme çalışmalarına başlamıştır. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır. Olay yerinde incelemelerde bulunan Valimiz Mehmet Ali Özkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu” ifadelerine yer verildi.