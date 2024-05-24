Dolar ve Euro kuru haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 24 Mayıs 2024 Cuma günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.2442 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.2418 liradan, satış fiyatı ise 32.2467 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.03'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.8564 TL'den yapan euro şu anda 34.8508 TL alış ve 34.8622 TL satış fiyatına sahip.