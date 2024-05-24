Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:24 05:12 12:43 16:38 20:04 21:43

Akdağmadeni 03:21 05:08 12:38 16:33 19:59 21:38

Aydıncık 03:20 05:09 12:41 16:37 20:03 21:43

Boğazlıyan 03:26 05:12 12:41 16:35 20:00 21:38

Çandır 03:25 05:11 12:40 16:34 19:59 21:37

Çayıralan 03:24 05:10 12:39 16:34 19:59 21:37

Çekerek 03:20 05:08 12:40 16:36 20:02 21:42

Kadışehri 03:19 05:07 12:39 16:34 20:00 21:40

Saraykent 03:22 05:09 12:40 16:35 20:00 21:40

Sarıkaya 03:24 05:10 12:40 16:35 20:00 21:39

Şefaatli 03:26 05:13 12:43 16:38 20:03 21:42

Sorgun 03:23 05:10 12:41 16:36 20:02 21:42

Yenifakılı 03:27 05:13 12:42 16:36 20:01 21:39

Yerköy 03:27 05:14 12:44 16:39 20:04 21:44