Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgatta-cuma-namazi-saat-kacta-1

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:24     05:12     12:43     16:38     20:04     21:43

Akdağmadeni    03:21     05:08     12:38     16:33     19:59     21:38

Aydıncık             03:20     05:09     12:41     16:37     20:03     21:43

Boğazlıyan         03:26     05:12     12:41     16:35     20:00     21:38

Çandır                 03:25     05:11     12:40     16:34     19:59     21:37

Çayıralan            03:24     05:10     12:39     16:34     19:59     21:37

Çekerek              03:20     05:08     12:40     16:36     20:02     21:42

Kadışehri            03:19     05:07     12:39     16:34     20:00     21:40

Yozgat hava durumu 23 Mayıs 2024 Yozgat hava durumu 23 Mayıs 2024

Saraykent           03:22     05:09     12:40     16:35     20:00     21:40

Sarıkaya              03:24     05:10     12:40     16:35     20:00     21:39

Şefaatli                03:26    05:13     12:43     16:38     20:03     21:42

Sorgun                03:23     05:10     12:41     16:36     20:02     21:42

Yenifakılı            03:27     05:13     12:42     16:36     20:01     21:39

Yerköy                03:27     05:14     12:44     16:39     20:04     21:44

Kaynak: Haber Merkezi