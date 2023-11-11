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Yozgatlı vatandaşlarında tedirgin olduğu deprem konusunda uzmanlar uyarıda bulundu.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ufuk Sözcü, evlerde bulunan eşyaların sabitlenmesi gerektiğini belirterek "1999 Gölcük ve Düzce depremleri sonrasında yaralanmaların yüzde 50'si ölümlerinde yüzde 3'ü yapısal olmayan durumlardan kaynaklanmıştı. Eşyaların sabitlenmemesinden kaynaklanmıştı. Afete hazırlık için evlerimizde riskleri azaltacak tedbirler almalıyız. Devrilebilecek eşyaları sabitlemeliyiz. Aile afet planı yapmalı ve çantayı hazır tutmalıyız. Bu şekilde afetle başa çıkmış oluruz" dedi.



"YAPISAL OLMAYAN DURUMLARDAN KAYNAKLI"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ufuk Sözcü, "Türkiye başta doğal afetler olmak üzere farklı türde afetler yaşandı ve yaşamaya devam etmekte. Gelecekte yaşanacak afetlerin önüne geçebilmek veya zararlarını azaltmak bizim elimizdedir. Her yaş grubundan insanın afet eğitimi alması gerekmektedir. Bu noktada afet okuryazarlığı kavramına vurgu yapmak gerekmektedir. Sorumluluk sahibi bir vatandaş olarak bireylerin risk faktörlerini azaltacak hayatta kalmasını sağlayacak bilgi ve davranışlara sahip olması gerekmektedir. Görüldüğü üzere insan hayatı afet okuryazarlığın da önemli bir kavramdır. Bu nedenle vatandaşların afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında ne yapması gerektiğini bilmesi bunu da hayata geçirmesi gerekiyor. Fay hatlarının geçtiği, akarsu ve dere yatakları veya dolgu arazilerin riskli olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu bölgede ki evlerin satın alınmaması ve kiralanmaması gerekiyor. 1999 Gölcük ve Düzce depremleri sonrasında yaralanmaların yüzde 50'si ölümlerinde yüzde 3'ü yapısal olmayan durumlardan kaynaklanmıştı. Eşyaların sabitlenmemesinden kaynaklanmıştı. Afete hazırlık için evlerimizde riskleri azaltacak tedbirler almalıyız. Devrilebilecek eşyaları sabitlemeliyiz. Aile afet planı yapmalı ve çantayı hazır tutmalıyız. Bu şekilde afetle başa çıkmış oluruz" şeklinde konuştu.