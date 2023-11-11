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Yozgat İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören 4-6 yaşındaki öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’de saldırılara maruz kalan akranlarına bağışladı.

İl Müftülüğüne bağlı Naciye Afet Şahin 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’de saldırılara maruz kalan akranlarına gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yozgat Şube Başkanı ve İl Müftüsü Ali Gülden’e teslim etti.

Filistin için başlatılan yardım seferberliğine miniklerin de katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Müftü Gülden, "Müftülüğümüze bağlı 4-6 yaş Kur’an kursunda eğitim gören minik öğrencilerimizin haçlıklarını Filistin’e gönderilmek üzere bize teslim etmeleri bizleri çok duygulandırdı. Göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı güzel yavrularımızı, ailelerini ve öğreticilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.