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Uluslararası siyasi gerginlikler, vatandaşları, yaşanan anlaşmazlıkların merkezindeki ülkelerin ürünlerini boykot etmeye yönlendiriyor. Barkod numaraları, hangi ülkenin ürettiği ürünü belirlemede önemli bir rol oynuyor. Türkiye'de bu süreci yöneten kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki Milli Mal Numaralama Merkezi. Tüketiciler, bilinçli tercihlerde bulunmak için ürün barkodlarına dikkat ediyor.

Özellikle son dönemde, siyasi gelişmelere bağlı olarak, gerilim yaşanan ülkenin ürettiği ürünleri almamak ve bu ürünleri boykot etmek, toplumda yaygın bir eğilim haline geldi. Barkod numaralarını incelediğimizde ise, bu durumu daha net anlayabiliyoruz.

Ülkelerin barkod numaraları, genellikle üretildikleri ülkenin belirlediği kodlarla başlar. Türkiye'de bu barkodlama işini üstlenen kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Milli Mal Numaralama Merkezi'dir. Bir ürünün hangi ülkede üretildiğini belirleyen barkod numarası, ürün üzerine eklenir. Bu nedenle, ürünleri boykot ederken, bu barkod numaralarına dikkat etmek önemlidir.



BARKOD NUMARALARI ALDATICI OLABİLİR

Yukarıdaki barkod numaraları, üretim ülkesini belirtse de, bazı markalar Türkiye'de üretilen ürünleri 869 numaralı barkodla satışa sunmaktadır. Türkiye'de üretilen ancak yurt dışından ithal edilen birçok ürün, 869 barkod numarasıyla piyasaya sürülmektedir. Bu nedenle, tüketicilerin dikkatli olması önemlidir.

BAZI ÜLKELERİN ÜRETİM BARKODLARI

869 ile başlayan bir barkod ürünün Türkiye’de üretildiğini gösterir.

00-13 ile başlayan bir barkod ürünün ABD ve Kanada’da üretildiğini gösterir

400-440 ile başlayan bir barkod ürünün Almanya’da üretildiğini gösterir.

729 ile başlayan bir barkod ürünün İsrail’de üretildiğini gösterir.

73 ile başlayan bir barkod ürünün İsveç’te üretildiğini gösterir

30-37 ile başlayan bir barkod ürünün Fransa’da üretildiğini gösterir.

45 ile başlayan bir barkod ürünün Japonya’da üretildiğini gösterir.

46 ile başlayan bir barkod ürünün Rusya’da üretildiğini gösterir.

485 ile başlayan bir barkod ürünün Ermenistan’da üretildiğini gösterir.

50 ile başlayan bir barkod ürünün Birleşik Krallık’ta üretildiğini gösterir.

520 ile başlayan bir barkod ürünün Yunanistan’da üretildiğini gösterir.

69-690 ile başlayan bir barkod ürünün Çin’de üretildiğini gösterir.

779 ile başlayan bir barkod ürünün Arjantin’de üretildiğini gösterir.

789 ile başlayan bir barkod ürünün Brezilya’da üretildiğini gösterir.

471 ile başlayan bir barkod ürünün Tayvan’da üretildiğini gösterir.

54 ile başlayan bir barkod ürünün Belçika ve Lüksemburg’da üretildiğini gösterir.

560 ile başlayan bir barkod ürünün Portekiz’de üretildiğini gösterir.

87 ile başlayan bir barkod ürünün Hollanda’da üretildiğini gösterir.

70 ile başlayan bir barkod ürünün Norveç’te üretildiğini gösterir.

890 ile başlayan bir barkod ürünün Hindistan’da üretildiğini gösterir.

80-83 ile başlayan bir barkod ürünün İtalya’da üretildiğini gösterir.

880 ile başlayan bir barkod ürünün Güney Kore’de üretildiğini gösterir.

626 ile başlayan bir barkod ürünün İran’da üretildiğini gösterir.

84 ile başlayan bir barkod ürünün İspanya’da üretildiğini gösterir.