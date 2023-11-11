Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Yozgat’tan umre vazifesini yerine getirmek üzere 30 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
İl müftülüğü önünde düzenlenen uğurlama programında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu.
İl Müftüsü Ali Gülden’in yaptığı duanın ardından umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı.
Duygusal anların yaşandığı uğurlama programına din görevlileri, müftülük personeli ve umreye gidecek vatandaşların yakınları katıldı.Kaynak: Hakan Demirbaş