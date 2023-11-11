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Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Yozgat’tan umre vazifesini yerine getirmek üzere 30 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

İl müftülüğü önünde düzenlenen uğurlama programında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu.

İl Müftüsü Ali Gülden’in yaptığı duanın ardından umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı.

Duygusal anların yaşandığı uğurlama programına din görevlileri, müftülük personeli ve umreye gidecek vatandaşların yakınları katıldı.